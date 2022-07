Noruega deixa passar cargas russas para Svalbard bloqueadas na fronteira

Segundo informou o canal de televisão NRK citando a chancelaria do reino, os contêineres com bens e equipamentos para o assentamento russo de Barentsburg, no arquipélago norueguês de Svalbard, foram autorizados a passar a fronteira, após o longo atraso causado pela recusa de Oslo de permitir cargas russas entrar no seu território.

“Dois contêineres com bens para Barentsburg estão a bordo de um veículo norueguês com destino a Longyearbyen [capital de Svalbard]”, disse a porta-voz do MRE do país, Anne Lunde, citada pelo canal de TV.

De acordo com a porta-voz da chancelaria norueguesa, o atraso foi causado não pela tentativa de Oslo de interromper os fornecimentos a Barentsburg, mas pelas sanções.

A decisão final para autorizar a passagem da fronteira para as cargas foi o resultado das negociações com as autoridades russas, acrescentou Lunde.

“É positivo que esta questão tenha agora encontrado uma solução”, diz o comunicado do ministério.

No final de maio, 20 toneladas de produtos e equipamentos destinados a Barentsburg foram bloqueadas no único posto de controle na fronteira russo-norueguesa, na estação de Storskog. O pedido russo de excluir as cargas das sanções foi rejeitado por Oslo.

Panorama internacional Rússia alerta Noruega sobre conflito no Ártico





Este conteúdo foi verificado por RJ-2309 RJ-0292 RJ-0958



CMIO confirmou esta notícia. Fonte;



Via Sputnik News- IMG Autor