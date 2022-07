Após petróleo, Ocidente pode usar limite de preço para o gás russo, diz Von der Leyen

“O G7 decidiu concordar que examinaremos os mecanismos potenciais para um teto de preço do petróleo. Faremos uma abordagem global mostrando que temos uma aliança de muitos países que estarão dispostos a colocar um teto no preço do petróleo russo e temos influência para convencer outros que não querem se juntar à aliança para garantir que não contornem este potencial limite de preço do petróleo. Estou mencionando isso porque também pode ser uma boa plataforma se precisarmos de condições e circunstâncias para analisar um teto de preço do gás”, afirmou Von der Leyen, durante apresentação do programa de atividades da presidência da República Tcheca na UE.