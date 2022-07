Deputado do Bundestag exorta a lançar Nord Stream 2 devido à ineficácia das sanções antirrussas

De acordo com suas palavras, é preciso, “caso necessário, pôr em funcionamento o Nord Stream 2 por um prazo limitado , se o fornecimento de gás não puder ser garantido de outra maneira”.

Além disso, na opinião do deputado alemão, os governos dos países da União Europeia devem rever as sanções energéticas contra a Rússia, porque estas não trazem os resultados esperados .

“Pelo contrário, essas medidas beneficiam a Rússia. Elas significam que embora se venda menos, as receitas dessas vendas são em geral maiores”, explicou Ernst.

O parlamentar acrescentou ainda que o governo alemão deve assegurar a contenção dos preços de combustíveis através do aumento das entregas, inclusive da Rússia, porque os cidadãos e a economia do país viraram “vítimas da política sancionatória completamente fracassada“. Neste contexto, é mesmo amoral manter as sanções em vigor, resumiu Ernst.