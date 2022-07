The Times: em caso de guerra com Rússia, Reino Unido teria munição suficiente apenas para 2 dias

“O pesadelo de cada soldado está iminente para as Forças Armadas britânicas em caso de guerra com a Rússia. Os detalhes são justamente secretos (embora provavelmente não para os russos). Mas o quadro geral é sombrio e claro: ao Reino Unido faltam munições para sua principal tarefa militar”, constata ele.

O jornalista relembra que em uma conferência de guerra terrestre, RUSI Land Warfare 2022, na semana passada, foi constatado que com a cadência de tiros russa “ficaríamos sem projéteis de artilharia em apenas dois dias”.

Se o conflito deflagrar, o Reino Unido deve esperar apenas a ajuda do lado dos EUA , acredita o autor do artigo.

“Quando as nossas munições convencionais acabarem, apenas os americanos sobrecarregados, ou armas nucleares, estarão entre nós e a derrota. Se a Rússia sobreviver a primeira semana, ganhará”, acredita Lucas.

Na sua opinião, “a Rússia sabe que décadas de complacência e corte de custos deixaram as forças do Reino Unido mal equipadas”. E esse é o problema do Exército britânico.