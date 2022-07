Moscou enviou uma nota ao secretariado técnico da Organização para a Proibição de Armas Químicas (OPAQ) advertindo que Kiev prepara uma provocação com o uso de substâncias tóxicas, contou Aleksandr Shulgin, representante permanente russo na organização, ao canal Rossiya 24.

Ele disse ainda que a OPAQ confirmou o recebimento das informações sobre o provável uso das substâncias tóxicas, e as estava distribuindo rapidamente entre os Estados-membros .

Kiev está preparando provocações na Páscoa ortodoxa com muitas vítimas na Ucrânia, diz Defesa russa

Na terça-feira (5), Mikhail Mizintsev, coronel-general e diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Defesa da Federação da Rússia, disse que os militantes ucranianos estavam preparando uma provocação com cloro em Nikolaevka, na República Popular de Donetsk (RPD), para acusar as forças russas de ataques indiscriminados em instalações quimicamente perigosas.