A Casa Branca enfatizou a força da aliança EUA-Reino Unido

Em pouco menos de um dia, mais de 30 membros do governo britânico deixaram seus cargos, incluindo os chefes do Ministério das Finanças e do Ministério da Saúde. Os ministros do Transporte Grant Shapps, da Irlanda do Norte Brandon Lewis, da Indústria Lee Rowley e quatro outros ministros do governo pediram a renúncia de Johnson.