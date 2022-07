Equador relata primeiro caso de varíola dos macacos

Recentemente, mais de 6 mil casos de varíola dos macacos foram identificados em quase 60 países do mundo , enquanto as formas de propagação da infecção não são totalmente claras para os especialistas. No final de junho, um comitê da OMS declarou que o surto de varíola não constituía uma emergência de saúde pública de interesse internacional. Ao mesmo tempo, a comissão reconheceu a “emergência” do surto desta doença e apelou ao controlo da propagação da infeção.