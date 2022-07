União Europeia anuncia implementação de plano de emergência energética

“Se o pior acontecer, então temos que estar preparados”, disse ela, citada pela Associated Press. “É muito importante ter uma visão geral europeia e uma abordagem coordenada de um possível corte completo do gás russo”, acrescentou von der Leyen, observando que uma dúzia de Estados-membros já foram atingidos por reduções ou cortes totais no fornecimento de gás.

O mercado de gás europeu está atualmente passando por uma grave escassez de suprimentos de energia. As entregas da Gazprom da Rússia através do gasoduto Nord Stream 1 (Corrente do Norte 1) caíram para cerca de 40% da capacidade devido à falta de peças por conta das sanções. Em 11 de julho, a Gazprom vai fechar o Nord Stream por dez dias para manutenção programada. Durante esse tempo, todos os fluxos de gás através do gasoduto serão interrompidos.