“É bem conhecido que as atuais autoridades ucranianas carecem de experiência e são aventureiras. Claro que nem se pode falar de nenhuma confiança absoluta nelas, mesmo em condições de falta de fontes de informação alternativas. Mas a mentira constante por parte das autoridades só acelera sua própria queda, agrava a situação e leva a sofrimentos e vítimas desnecessários entre os militares ucranianos e a população civil, bem como gera ameaças para o futuro da Ucrânia no estado em que nós a conhecemos e amamos”, afirmou Yanukovich em sua declaração, cujo texto está publicado na conta do seu advogado no Facebook (plataforma pertencente à empresa extremista Meta, banida no território da Rússia).