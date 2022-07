Forças estrangeiras estão por trás de protestos em Karakalpakstan, diz presidente do Uzbequistão

“É claro que esses eventos não foram organizados em um dia ou dez dias. Essas ações foram preparadas por anos por forças estrangeiras. Seu principal objetivo é invadir a integridade territorial do Uzbequistão e criar um conflito interétnico”, disse Mirziyoyev.

Os protestos em Nukus, capital do Caracalpaquistão, ganharam força na última sexta-feira (1º), quando milhares de pessoas se reuniram perto do mercado central da cidade para exigir a libertação de um blogueiro local que convocou ato contra um pacote de emendas constitucionais anunciado pelo presidente uzbeque.

Os manifestantes acreditam que, se as emendas forem adotadas, o Caracalpaquistão poderia ser impedido de se separar do Uzbequistão. Os protestos escalaram no último fim de semana, deixando 18 pessoas mortas e 243 feridas.