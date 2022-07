Forte candidato à chefia das Forças Armadas de Israel sugere assassinar líderes militares do Irã

Em um documento de 74 páginas intitulado ““, o major-general, um dos principais candidatos a assumir o cargo de próximo chefe das Forças Armadas israelenses segundo o The Times of Israel, alertou que Teerã conseguiu estabelecer uma posição significativa na Síria epara conter tais esforços.

“Algumas das milícias iranianas se baseiam em campos especiais na Síria e, no caso de uma campanha israelense contra o Hezbollah no Líbano, eles poderiam disparar mísseis das profundezas da Síria contra alvos israelenses”, escreveu Zamir segundo a mídia.

De acordo com o militar e outras avaliações das Forças Armadas recentes, outras milícias iranianas baseadas na Síria se juntariam a uma potencial batalha ao lado do Hezbollah , não apenas com mísseis.

“Levaria relativamente pouco tempo para movê-los para a fronteira Síria-Israel para lutar nas Colinas de Golã e prender as Forças de Defesa de Israel [FDI], ou transferi-los para o Líbano para lutar ao lado do Hezbollah contra as FDI”, disse Zamir.

Em sua visão, o Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica (IRGC, na sigla em inglês) “é a espinha dorsal do regime e o principal meio pelo qual ele busca dominar a região”, e listou várias maneiras pelas quais o Estado judeu e seus aliados poderiam conter os esforços do IRGC.

“Vise a liderança da organização, comandantes e agentes-chave que estão por trás do planejamento e execução de ataques terroristas e subversão; emita mandados de captura internacionais de indivíduos designados; e realize assassinatos direcionados contra indivíduos que planejam ataques [o modelo Soleimani]”, disse o militar no relatório, referindo-se ao assassinato do chefe da Força Quds expedicionária do IRGC Qassem Soleimani em 2020.