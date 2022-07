George Soros revela plano para salvar a democracia dos EUA

A Suprema Corte dos EUA e o Partido Republicano de Donald Trump representam uma maior ameaça para os EUA do que a Rússia e a China e devem ser derrotados por qualquer meio necessário, disse o megadoador democrata George Soros em um editorial publicado no dia 4 de julho – data em que os EUA comemoram o Dia da Independência norte-americana.

Soros, de 91 anos, já havia pedido uma mudança de regime na China e uma vitória rápida sobre a Rússia. Em seu último artigo de opinião no Project Syndicate, ele chamou os países de “regimes repressivos” que “querem impor uma forma autocrática de governo ao mundo “. No entanto, ele argumentou que uma ameaça muito maior para os EUA vem dos “inimigos domésticos da democracia”, que incluem “a atual Suprema Corte, dominada por extremistas de extrema direita, e o Partido Republicano de Donald Trump”, que os colocou lá.

Dando eco a fala do presidente Joe Biden, Soros denunciou o tribunal pela decisão Dobbs do mês passado, que derrubou o precedente do caso Roe vs. Wade, de 1973, sobre o aborto. Ele disse que a lógica da decisão coloca em risco outros direitos reconhecidos pela Décima Quarta Emenda, “entre eles o direito à contracepção, casamento entre pessoas do mesmo sexo e direitos LGBTQ”, mas possivelmente até o casamento interracial.