Estado dos EUA proíbe ensino de ideologia de gênero — CMIO

A Flórida aprovou recentemente uma lei para restringir o ensino de sexualidade e identidade de gênero para crianças pequenas

A nova lei da Flórida que restringe o ensino de sexualidade e ideologia de gênero a alunos de escolas públicas do jardim de infância ao terceiro ano entrou em vigor na sexta-feira.

A Lei dos Direitos dos Pais na Educação – apelidada de lei ‘Não diga gay’ por seus detratores – proíbe instruir crianças sobre orientação sexual e questões de gênero de maneiras que não são “apropriado para a idade ou apropriado para o desenvolvimento.” O texto do projeto o descreve como um esforço para “reforçar o direito fundamental dos pais de tomar decisões sobre a criação e o controle de seus filhos.”













A controversa legislação permite que os pais processem distritos escolares que acreditem ter violado as diretrizes e exige o consentimento dos pais para que a escola administre serviços de saúde ou questionários de triagem de saúde para alunos dessas mesmas séries.

Também proíbe que as escolas adotem políticas que impeçam os pais de aprender “decisões críticas que afetam a saúde ou o bem-estar mental, emocional ou físico de um aluno” – um requisito que foi interpretado como exigindo que os professores ‘exponham’ seus alunos LGBT para seus pais.

O governador da Flórida, Ron DeSantis, assinou o projeto de lei em março. A preocupação dos pais com a interferência das escolas no desenvolvimento sexual das crianças atingiu um pico febril nos últimos anos, com muitos pais chateados com o que consideram currículos de educação sexual explícitos voltados para crianças pequenas e atividades extracurriculares como ‘horas de histórias de drag queen’ vistas como promoção estilos de vida LGBT para crianças muito jovens para entendê-los.

Embora a medida tenha sido elogiada por grupos conservadores e organizações de direitos dos pais, a Federação Americana de Professores acusou o governador de participar de um “campanha de difamação” contra seus membros, argumentando que campanhas políticas como o movimento para banir a ideologia de gênero e a teoria crítica da raça das escolas são “destinado a criar desconfiança” entre pais e professores.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Governador critica a oposição da Disney à lei recentemente assinada

O presidente Joe Biden também denunciou o projeto na sexta-feira, declarando que “legisladores não deveriam estar no negócio de censurar educadores”, e prometendo que sua administração faria “tudo ao seu alcance para proteger os alunos.”

Também entrou em vigor em 1º de julho a Lei da Liberdade Individual, que estabelece limites sobre como os professores podem abordar os conceitos de ‘racismo sistêmico’ e ‘supremacismo branco’ na sala de aula.