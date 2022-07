Vídeo de drag queen se apresentando com garotinha horroriza os espectadores — CMIO

Imagens de uma drag queen seminua levando uma criança ao redor de um bar coletando gorjetas desencadeou pedidos de repressão

Um vídeo que mostra uma drag queen vestida apenas com calcinhas de lantejoulas e um cinto de segurança levando uma jovem adornada com uma tiara em torno de um bar suscitou indignação e demandas por ação legal dos espectadores depois que o vídeo se tornou viral no fim de semana.

“Essas pessoas pertencem à prisão”, tuitou a especialista conservadora Lauren Chen no sábado em resposta ao vídeo, acrescentando que o problema era um “colina [she was] disposto a morrer em.”

A filmagem mostra o artista sem nome andando pelo restaurante R House Wynwood de Miami, fio dental recheado com dinheiro e seios enormes à mostra, de mãos dadas com a criança – que aparentemente também foi encarregada de receber gorjetas em dinheiro dos clientes.

Foi postado no TikTok pelo usuário @nononoie, que legendou “crianças pertencem a shows de drags!!!! as crianças merecem ver diversão, expressão e liberdade.” Desde então, o usuário bloqueou a conta, de acordo com o Daily Mail.

Vários outros comentaristas empilharam o vídeo depois que Chen chamou a atenção para ele, exigindo que o governador da Flórida Ron DeSantis “provar [his] que vale a pena” e “certifique-se de que essa pessoa seja presa e que o local seja fechado.”

“Essas pessoas merecem a prisão e eventualmente o inferno”, outro usuário twittou.

R House Wynwood anuncia “arrastar extravagâncias” três dias por semana. O menu do seu “arrastar brunch” é explicitamente adequado para crianças, com um “brunch infantil” opção para crianças menores de 12 anos que inclui dois alimentos, uma bebida não alcoólica e “claro nosso show fabuloso.” Não está claro se o vídeo da drag queen com a garotinha foi filmado em um desses eventos de brunch, mas a falta de reação dos clientes à criança com maços de dinheiro nas mãos sugere que ela não era o único jovem presente.

Estado dos EUA proíbe ensino de ideologia de gênero

Um número crescente de pais americanos expressou publicamente repulsa à tendência de shows de drags voltados para crianças, de ‘horas de histórias de drag queen’ da biblioteca a drag queens infantis reais, como Desmond Is Amazing e Lactatia. Muitos veem os eventos como exemplos de aliciamento por pedófilos – uma percepção que não é ajudada pelo fato de que vários artistas de drag queen horas de histórias foram revelados como criminosos sexuais condenados. Em um caso particularmente notório na semana passada, o artista drag Brice Patric Ryschon Williams, que dançou para crianças, foi acusado de 25 acusações de pornografia infantil na Pensilvânia.

O estado da Flórida adotou recentemente uma lei que proíbe o ensino inadequado para a idade de material relacionado à orientação sexual e ideologia de gênero nas escolas do jardim de infância até a terceira série. No entanto, isso não rege eventos extracurriculares, como horas de histórias de drag queen ou brunches de drag, e não está claro qual lei os muitos pais indignados que respondem ao vídeo viral de Miami esperam que DeSantis aplique.