Biden reage ao tiroteio no Dia da Independência — CMIO

O presidente Joe Biden disse que ele e a primeira-dama Jill Biden estavam “chocado com a violência armada sem sentido” em Highland Park, Illinois, onde pelo menos seis pessoas foram mortas e 24 ficaram feridas em um tiroteio em um desfile do Dia da Independência na segunda-feira.

Biden disse em comunicado que estava em contato com as autoridades locais, oferecendo total apoio do governo federal e das forças de segurança. “para ajudar na busca urgente do atirador, que continua foragido neste momento”, enquanto exorta os membros da comunidade a “siga a orientação da liderança no terreno.”

“Recentemente, assinei a primeira grande legislação bipartidária de reforma de armas em quase trinta anos de lei, que inclui ações que salvarão vidas. Mas há muito mais trabalho a fazer e não vou desistir de lutar contra a epidemia de violência armada”. ele adicionou.

À medida que a caça ao suspeito continua, a polícia identificou a pessoa de interesse como Robert ‘Bobby’ Crimo, de 22 anos, que se acredita ser “armado e extremamente perigoso”.













O atirador abriu fogo no desfile do telhado de um prédio comercial por volta das 10h15 de segunda-feira, ferindo dezenas e enviando centenas, incluindo famílias com crianças, para fugir em pânico. As autoridades confirmaram que cinco adultos morreram no local, enquanto a sexta vítima morreu em um hospital.

O atirador, que as autoridades acreditam ter agido sozinho, fugiu do local, deixando um “rifle de alta potência” atras do. Agentes do Bureau de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos estavam realizando um rastreamento urgente da arma, disse um porta-voz da agência à AP.