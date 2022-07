Israel se exonera de matar jornalista palestino — CMIO

Uma investigação afirma que o IDF não matou intencionalmente um jornalista da Al-Jazeera, embora o Departamento de Estado dos EUA não tenha tanta certeza

As Forças de Defesa de Israel (IDF) concluíram que não há como seus soldados “deliberadamente” disparou contra a jornalista palestina da Al Jazeera, Shireen Abu Akleh, que foi baleada e morta em 11 de maio enquanto cobria um ataque das FDI na cidade palestina de Jenin, na Cisjordânia. Os militares israelenses alegaram ter reunido uma força-tarefa multidisciplinar para “reconstruir e modelar as circunstâncias do incidente com a maior precisão possível”, em comunicado divulgado na segunda-feira.

No entanto, a declaração israelense aparentemente contradiz as conclusões do Departamento de Estado dos EUA, que descobriu que as IDF provavelmente mataram Abu Akleh. “sem querer”, mas argumentou que não havia como ter certeza da intenção do atirador. O porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, confirmou que “tiros de posições IDF foi provavelmente responsável pela morte de Shireen Abu Akleh.”













Os investigadores de Washington realizaram uma análise balística que descobriu que a bala estava “muito danificada” para atingir um “conclusão clara.” Sua avaliação das investigações da IDF e da Autoridade Palestina (AP) os levou a concluir que tiros israelenses mataram o jornalista.

Quando a Autoridade Palestina se recusou a permitir que Israel examinasse a bala que matou Abu Akleh, argumentando que o país tem um histórico abismal de investigar tiroteios de palestinos por israelenses devido a um conflito de interesses inerente, os EUA se intensificaram para examinar a bala. No entanto, Israel manteve a custódia do rifle determinado a ter disparado a bala.

Um aparente compromisso foi alcançado, pelo qual o Coordenador de Segurança dos EUA (USSC) para Israel e a Autoridade Palestina recebeu a bala dos palestinos e realizou o exame balístico em Israel. No entanto, os especialistas israelenses foram os únicos a “determinar a conexão entre a bala e a arma da qual foi disparada”, de acordo com o comunicado da IDF. Embora os representantes do USSC estivessem supostamente presentes durante todo o processo, não ficou claro se a AP teve a oportunidade de permitir aos israelenses o papel-chave na investigação, dada sua oposição anterior em permitir o acesso à bala. .

Com uma visita do presidente dos EUA, Joe Biden, a Israel e à Cisjordânia a menos de duas semanas, Price teve o cuidado de qualificar as conclusões do Departamento de Estado, sugerindo que o USSC não encontrou motivos para acreditar que o tiro foi intencional, “mas sim o resultado de circunstâncias trágicas durante uma operação militar liderada pelas IDF contra facções da Jihad Islâmica Palestina.”

A família do jornalista ficou revoltada com a recusa dos EUA em condenar Israel, declarando que eles eram “incrédulo” sobre os resultados supostamente inconclusivos, dados os muitos relatos de testemunhas oculares do tiroteio. Eles também exigiram saber até que ponto os fundos dos EUA “estavam envolvidos” em seu assassinato.

“Dizer que esta investigação, com sua total falta de transparência, objetivos indefinidos e apoio à posição geral de Israel é uma decepção, seria um eufemismo.”, disseram eles em um comunicado postado no Twitter na segunda-feira.

“A verdade é que os militares israelenses mataram Shireen de acordo com políticas que veem todos os palestinos – civis, imprensa ou outros – como alvos legítimos.”, dizia o comunicado, acusando a investigação dos EUA de “analisando detalhes pouco relevantes e, em seguida, assumindo a boa fé em nome de uma potência ocupante recalcitrante e hostil.” A família prometeu buscar justiça nas Nações Unidas e no Tribunal Penal Internacional.