China reage às alegações de ‘aquisição da lua’ dos EUA – CMIO

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores acusou o administrador da NASA de uma ‘mancha irresponsável’

Pequim rejeitou as alegações do chefe espacial dos EUA de que a China pode estar contemplando uma aquisição da Lua como parte de seu programa espacial militar e acusou Washington de tentar transformar o espaço em um “domínio de guerra”.

O administrador da NASA, Bill Nelson, disse ao jornal alemão Bild em uma entrevista publicada no sábado que o mundo deve “deve estar muito preocupado” sobre a China potencialmente “pousando na lua e dizendo: ‘É nosso agora e você fica de fora’”.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian, respondeu às acusações na segunda-feira, dizendo que isso é “não é a primeira vez que o chefe da Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço dos EUA ignorou os fatos e falou de forma irresponsável sobre a China”.

“O lado dos EUA constantemente construiu uma campanha de difamação contra os esforços normais e razoáveis ​​​​da China no espaço sideral, e a China se opõe firmemente a tais comentários irresponsáveis”. ele acrescentou, alegando que a China sempre se opôs ao armamento e promove o futuro compartilhado da humanidade no espaço sideral.

A China rejeita firmemente os comentários irresponsáveis ​​do administrador da NASA para deturpar os esforços espaciais da China.https://t.co/HlDVoWRrjh — Porta-voz发言人办公室 (@MFA_China) 4 de julho de 2022

Quando solicitado a esclarecer quais propósitos militares a China poderia estar buscando no espaço, Nelson disse que os astronautas chineses estão aprendendo a destruir satélites de outros países e afirmou que a competição pelo pólo sul da Lua será especialmente intensa. Ele também disse que até 2035, Pequim poderia terminar a construção de sua própria estação lunar e começar os experimentos um ano depois.













O chefe da NASA, de 79 anos, há muito critica o ambicioso programa espacial da China, apesar das garantias de Pequim de que tem fins puramente pacíficos. Em abril, ele acusou Pequim de se recusar a trabalhar com os EUA e ocultar dados importantes, embora a Emenda Wolf de 2011 proíba a NASA de cooperação direta com cientistas chineses sem autorização do Congresso.

Ao defender o programa espacial da China, Zhao afirmou que os EUA têm seu próprio “registro sujo” de criar lixo espacial, desenvolver armas espaciais ofensivas e incitar corridas armamentistas espaciais declarando abertamente o espaço sideral como um “fronteira operacional” e um “domínio de guerra”.