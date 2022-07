Tiroteio ocorre durante os fogos de artifício de 4 de julho — CMIO

As autoridades da Filadélfia estão investigando um “incidente de segurança” que deixou dois policiais feridos por tiros e causou pânico entre milhares de pessoas que participaram das comemorações do Dia da Independência na noite de segunda-feira.

O incidente ocorreu por volta das 22h, perto do Museu de Arte da Filadélfia, enquanto multidões assistiam aos fogos de artifício após um show no último dia do Wawa Welcome America Festival. Imagens que circulam online mostram foliões em pânico fugindo para se proteger, mas não ficou imediatamente claro se alguém ficou ferido em meio ao caos.

As autoridades confirmaram que um policial rodoviário sofreu um ferimento de raspão na cabeça, enquanto um membro de um esquadrão antibombas foi baleado no ombro. Ambos foram levados às pressas para um hospital em condições estáveis, de acordo com a mídia local.

Embora a polícia tenha pedido ao público para evitar a área, não havia informações imediatas sobre os suspeitos e as circunstâncias do tiroteio.

Policiais adicionais foram mobilizados para proteger e evacuar a área, enquanto as autoridades estabeleceram um centro para aqueles que podem ter sido separados.

O incidente ocorre após um tiroteio em massa em Highland Park, Illinois, onde pelo menos seis pessoas foram mortas e duas dezenas ficaram feridas durante um desfile do Dia da Independência na segunda-feira. O suspeito foi detido depois de uma caçada de nove horas, mas as autoridades ainda não revelaram seu motivo ou prestaram queixa.