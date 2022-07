Drones de drogas subaquáticos apreendidos na Espanha — CMIO

Os veículos não tripulados foram projetados para transportar até 200 kg de drogas pelo Estreito de Gibraltar, disse a polícia

A polícia espanhola apreendeu três drones submarinos não tripulados capazes de transportar grandes quantidades de narcóticos pelo Estreito de Gibraltar, conectando Marrocos e Espanha, disseram autoridades nesta segunda-feira.

Esta é a primeira vez que a polícia espanhola consegue capturar este tipo de veículo. Eles deveriam ser entregues a traficantes de drogas franceses para transportar cocaína. Oito suspeitos também foram presos durante a operação.

De acordo com um comunicado de imprensa, dois drones estavam sendo montados e outro estava quase pronto. Eles aparentemente poderiam transportar até 200 kg de carga cada. “Esses dispositivos podem permitir que os traficantes de drogas transportem grandes quantidades de narcóticos remotamente pelo Estreito de Gibraltar”, disse. disse a polícia.

As autoridades dizem que a quadrilha estava inserindo fundos falsos em veículos para transportar drogas. Os policiais detectaram até 13 veículos de diferentes tipos utilizados para o tráfico de drogas, alguns dos compartimentos estavam dentro de carretas e com capacidade para 800kg de carga.

A polícia também apreendeu uma grande quantidade de narcóticos, incluindo 145 kg de haxixe, 8 kg de maconha e mais de € 157.000 (US$ 164.000) em dinheiro.

A investigação durou 14 meses e descobriu que os presos forneciam serviços logísticos a várias gangues criminosas com clientes na Itália, França e Dinamarca.

A Espanha continua a ser um importante centro de tráfico de drogas devido à sua proximidade com Marrocos, um dos principais produtores de cannabis e um ponto de trânsito para remessas de cocaína para a Europa. A Espanha também tem laços estreitos com ex-colônias da América do Sul, famosas por sua produção de cocaína.