Corte na produção de petróleo e gás da Noruega devido à greve — CMIO

Um protesto de trabalhadores offshore pode custar até 13% da produção total de gás natural do país

A Noruega, um dos principais fornecedores europeus de hidrocarbonetos, está reduzindo sua produção de petróleo e gás natural devido a uma greve de trabalhadores offshore de alto escalão, que começou na terça-feira.

O sindicato da Organização Norueguesa de Gerentes e Executivos (Lederne) está exigindo um aumento nos salários para compensar o aumento da inflação, segundo a Reuters. Durante o primeiro dia da paralisação, a produção em três campos offshore foi cortada, com mais duas fases do protesto planejadas para quarta e sábado.

Segundo dados da Associação Norueguesa de Petróleo e Gás (NOG), a produção de gás natural será reduzida em 13% e de petróleo em 6,5%, assim que a segunda etapa entrar em vigor na quarta-feira. Os percentuais correspondem a 292 mil barris de óleo equivalente de gás e 130 mil barris de petróleo por dia, respectivamente.

Se o protesto aumentar ainda mais, a produção diária poderá ser reduzida em mais 230.000 barris de óleo equivalente de gás e 160.000 barris de óleo equivalente de hidrocarbonetos líquidos, segundo a Reuters.

A operadora norueguesa Equinor confirmou o desligamento da produção nos campos de Gudrun, Oseberg South e Oseberg East, e está se preparando para fechar os campos de Heidrun, Kristin e Aasta Hansteen na quarta-feira. O campo de Tyrihans, que está ligado à plataforma Kristin, também terá que ser suspenso, disse.













A greve foi lançada depois que o sindicato Lederne, na quinta-feira passada, votou contra uma proposta de acordo salarial. “Nosso objetivo é que os empregadores se envolvam conosco e ouçam seus funcionários”, líder sindical Audun Ingvartsen disse à agência de notícias. Outros sindicatos noruegueses aceitaram o acordo e não farão greve.

O protesto ocorre no momento em que a Noruega responde ao aumento dos preços globais dos combustíveis e ao aumento da demanda europeia, em meio a tentativas de dissociar sua economia da energia russa. A Noruega atualmente cobre cerca de um quarto da demanda da UE e um quinto da demanda no Reino Unido, de acordo com seu ministério do petróleo.

Os contratos futuros de gás natural de referência no centro de negociação holandês TTF subiram 10% na segunda-feira com a notícia da greve iminente na Noruega.