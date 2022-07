Comentários da indústria do Reino Unido sobre o plano de racionamento de gás — CMIO

Algumas plantas industriais não sobreviverão nem dois dias se o governo introduzir medidas de emergência, relata o FT

O racionamento de gás, que poderia ser introduzido no plano de emergência do governo do Reino Unido, levaria ao fechamento de muitas fábricas, algumas das quais não conseguiriam sobreviver nem por dois dias, alertou o Grupo de Usuários Intensivos de Energia, segundo o Financial Times (FT). .

O secretário de Negócios Kwasi Kwarteng deve discutir os detalhes do plano de emergência com representantes da indústria no final desta semana. De acordo com uma fonte do governo do FT, os ministros não prevêem racionamento de gás neste inverno. Esta medida, disse um funcionário, está prevista para o “extremo” e “muito improvável” cenário em que a Rússia corta todos os fornecimentos de gás para a Europa e Noruega, em seguida, corta o fornecimento para a Grã-Bretanha também.

“A visão é que na situação atual é improvável que haja escassez de gás, mas à medida que avançamos para o inverno, as coisas podem mudar”, disse Dave Dalton, presidente do Grupo de Usuários Intensivos de Energia, que representa os maiores usuários de energia industrial do Reino Unido.

Dalton, que também é CEO da British Glass, disse que a indústria espera “um pouco mais de honestidade” do governo sobre a questão do racionamento de gás.

"O vidro é um dos mais expostos [sectors] pois é um processo contínuo que é fortemente dependente do gás. Nós só poderíamos sobreviver em questão de horas, talvez mais de um dia, mas não seriam dois dias. " Dalton explicou, conforme citado pelo FT.













A Confederação Britânica de Cerâmica também alertou contra qualquer “desligamento rápido ou de curto prazo” de abastecimento de gás, dizendo que seria altamente prejudicial para a indústria e, portanto, “planos de contingência robustos” é requerido.

A confederação anteriormente expressou preocupação com os crescentes preços internacionais de energia, bem como com a política do governo de reduções significativas no teto das emissões de carbono.

Outros setores, de acordo com o FT, poderiam se adaptar mais facilmente às mudanças no abastecimento de energia, mas também pediram planos de contingência, alertando para os perigos de operar em regime de stop-start.

Os preços do gás na Europa mais que dobraram este ano, atingindo uma alta histórica de US$ 3.900 por mil metros cúbicos no início de março, depois que a Rússia lançou sua operação militar na Ucrânia. Em meio à redução da oferta russa e uma greve iminente na Noruega, um importante fornecedor de energia para o continente, são esperados novos aumentos de preços.