Trazer de volta o carvão para combater a Rússia – Polônia – CMIO

A UE deve colocar o enfrentamento das mudanças climáticas em pausa por causa da segurança energética, argumentou o primeiro-ministro Morawiecki

A nobre causa do combate às mudanças climáticas deve ficar em segundo plano em relação ao objetivo imediato de combater a Rússia, disse o primeiro-ministro polonês Mateusz Morawiecki. Em um artigo de opinião publicado no Financial Times na segunda-feira, ele argumentou que a UE deveria relaxar significativamente suas regras de emissões de gases de efeito estufa.

“A Polônia reconhece a importância de combater as mudanças climáticas. No entanto, devemos fazer todo o possível para garantir que o vírus do neoimperialismo não se desenvolva em nosso próprio quintal”, disse. escreveu o oficial polonês.

A crítica de Morawiecki foi dirigida principalmente ao Sistema de Comércio de Emissões (ETS) da UE, que exige que certas indústrias comprem licenças para produzir gases de efeito estufa em um mercado de carbono. Estabelecido em 2005, o sistema implica que as permissões totais sejam reduzidas ao longo do tempo para pressionar produtores de energia, companhias aéreas e outros grandes poluidores a se tornarem verdes.

Varsóvia há muito critica o acordo por supostamente elevar os preços da energia acima do necessário. O setor de energia estatal da Polônia é dominado por usinas de carvão, que são produtores significativos de dióxido de carbono.













Políticos do país reclamaram que o aumento dos preços no mercado de ETS estava prejudicando os consumidores. No entanto, os críticos acusaram Varsóvia de enganar o público ao exagerar o efeito do comércio de emissões da UE nas concessionárias polonesas e não contabilizar os lucros que o governo obtém com a venda de permissões.

Em seu artigo para o FT, Morawiecki reiterou seus apelos para reformar o ETS e disse que os apelos de sua nação e de outros países do Leste Europeu finalmente foram ouvidos em Bruxelas.

A Polônia alega que a especulação financeira no mercado de emissões levou a aumentos nos preços das permissões, de menos de € 10 por tonelada métrica de carbono em 2018 para mais de € 90 em 2022.

No entanto, a Agência Europeia de Valores Mobiliários e Mercados investigou a situação e não encontrou abuso de mercado. O Banco Central Europeu disse que a introdução de políticas de mudança climática cada vez mais rigorosas na UE é um fator-chave que torna as permissões mais caras.

Morawiecki disse que o atual aumento do preço da energia na Europa, que ele atribui à Rússia, exige medidas drásticas. Seu país propõe suspender o comércio ETS e fixar o preço da licença em € 30 por um ano ou dois. Um retorno da energia do carvão é outra medida possível, disse ele.

“Pode ser uma condição necessária para manter uma comunidade europeia forte, capaz de resistir à Rússia e apoiar a Ucrânia”. ele disse.