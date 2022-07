Agricultores holandeses bloqueiam armazéns de supermercados — CMIO

A iniciativa do governo de reduzir as emissões de poluentes levou aos protestos, relata a mídia local

Agricultores holandeses fecharam o acesso aos centros de distribuição de supermercados para protestar contra as reformas verdes do governo, uma medida que afetaria o setor agrícola do país, informou a mídia local na segunda-feira.

De acordo com a emissora local Nederlandse Omroep Stichting (NOS), os manifestantes bloquearam vários armazéns em todo o país, inclusive nas cidades de Heerenveen, Raalte, Deventer, Woerden, Breda e Nijkerk. Como resultado, os food trucks não podem usar muitos dos centros de distribuição.

O Bureau Central de Comércio de Alimentos (CBL), a organização holandesa de supermercados, disse que seria “completamente inaceitável” se o bloqueio se arrastar. “Chamamos as autoridades judiciárias e a polícia para cuidar da situação”, disse. disse o diretor da organização, Marc Jansen.

A CBL pediu às autoridades que considerem outras medidas contra os manifestantes. “Devemos ser capazes de lidar com essa má conduta”, Jansen disse, argumentando que os supermercados não fazem parte do impasse.













A organização acrescentou que a escassez de alimentos afetando produtos como pão, frutas e legumes e leite em breve se seguirá se os manifestantes usando caminhões e tratores não acabarem com o bloqueio.

“Alguns centros de distribuição também abastecem hospitais, centros de atendimento e outros serviços vitais,– disse Jansen.

No domingo, confrontada com a possibilidade de protestos em larga escala, a polícia holandesa aconselhou as pessoas a trabalharem em casa, dizendo que estão prontas para intervir caso a situação saia do controle.

Agricultores holandeses estão chateados com o esforço do governo para reduzir as emissões de poluentes, incluindo óxido de nitrogênio e amônia, em 50% até 2030. A preocupação é que os fertilizantes contenham uma grande quantidade de óxido de nitrogênio, enquanto o gado produz amônia em sua urina e fezes.

As reformas verdes provavelmente atingiriam o setor agrícola, forçando os agricultores a reduzir o número de animais ou a cessar completamente as operações. Muitos temem que as reformas da coalizão governante simplesmente os tirem do mercado.

No final de junho, o primeiro-ministro holandês Mark Rutte disse que os agricultores têm o direito de protestar, mas alertou que suas ações deveriam ser legais.

“Não é aceitável criar situações perigosas, não é aceitável intimidar funcionários, nunca aceitaremos isso”, disse. ele disse.