Jato de passageiros voa por 14 horas com buraco enorme — CMIO

Os pilotos do jato de passageiros Airbus A380 que voavam de Dubai para Brisbane só notaram os danos quando pousaram

Os pilotos e passageiros de um voo da Emirates de Dubai para Brisbane, na Austrália, ficaram surpresos ao descobrir que fizeram a viagem de 14 horas com um enorme buraco na lateral do Airbus A380 em que viajavam.

De acordo com o Aviation Herald, que acompanha os incidentes de segurança das companhias aéreas, a tripulação e os passageiros do voo EK-430 de sexta-feira relataram um estrondo cerca de 45 minutos após o avião decolar do principal aeroporto de Dubai. Os pilotos acreditam que um dos pneus do avião pode ter estourado e alertado o controle de tráfego aéreo em Brisbane, solicitando que os serviços de emergência fiquem de prontidão.

Depois que o avião pousou com sucesso e os passageiros saíram da aeronave, os engenheiros encontraram um grande buraco na carenagem da asa esquerda.

A Emirates explicou mais tarde ao The Independent que o incidente foi resultado de um dos 22 pneus do A380 que sofreu uma falha técnica durante a decolagem. O pneu estourou e danificou um “pequena porção da carenagem aerodinâmica, que é um painel externo ou o revestimento da aeronave”, um porta-voz da Emirates disse à agência. Ele observou que não havia “impacto na fuselagem, estrutura ou estrutura da aeronave” como resultado do incidente.

“A aeronave pousou com segurança em Brisbane e todos os passageiros desembarcaram conforme programado”, disse o porta-voz.

De acordo com a companhia aérea, o jato de passageiros já foi completamente consertado e sua carenagem substituída, verificada e liberada por engenheiros e todas as outras autoridades relevantes. O A380 voltou para Dubai no domingo.

O A380 é considerado o maior avião de passageiros do mundo. No entanto, conforme observado pelo The Independent, ele caiu um pouco em desuso nos últimos anos devido à pandemia. O modelo parece pronto para retornar aos céus, já que algumas companhias aéreas, incluindo Qantas e Singapore Airlines, anunciaram que o retornarão ao serviço para lidar com o recente aumento na demanda de viagens após o levantamento das restrições do Covid-19 em todo o mundo. mundo.