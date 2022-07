Rússia responde à ameaça japonesa — CMIO

O ex-presidente Dmitry Medvedev alertou que o teto de preço do petróleo proposto por Tóquio pode elevar o petróleo acima de US $ 400 o barril

A proposta de Tóquio de colocar um teto nos preços do petróleo russo levaria a uma redução significativa do petróleo no mercado e poderia elevar drasticamente os preços do petróleo, alertou o ex-presidente russo Dmitry Medvedev na terça-feira.

Respondendo à ideia apresentada pelo primeiro-ministro japonês Fumio Kishida no domingo, Medvedev escreveu em seu canal Telegram que o Japão “não teria petróleo nem gás da Rússia, nem participação no projeto Sakhalin-2 LNG” se Tóquio decidisse seguir com a proposta.

“O primeiro-ministro japonês Kishida deixou escapar recentemente que o preço máximo do petróleo russo seria fixado pela metade do preço atual. Além disso, será criado um mecanismo que não permitirá a compra do nosso petróleo a um preço superior ao estabelecido”, disse. escreveu o ex-presidente.

Ele passou a explicar o que isso significaria quando “traduzido do japonês para o russo”, escrevendo que tal movimento limitaria severamente a quantidade de petróleo disponível no mercado, fazendo com que seu preço fosse “muito mais alto.”













“Na verdade, será ainda maior do que o preço astronômico previsto de US$ 300-400 o barril. Compare isso com a dinâmica dos preços do gás”, disse Medvedev.

Durante a cúpula do G7 da semana passada, os líderes da Alemanha, França, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Japão e Itália concordaram em explorar a viabilidade de introduzir tetos temporários de preços de importação de combustíveis fósseis russos, incluindo petróleo, citando o conflito militar em curso entre Moscou e Kiev.

No entanto, como apontou o Kremlin, a implementação de uma medida como a proposta pelo Japão exigiria primeiro a aprovação de outros países. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou na segunda-feira que a ideia de Kishida era meramente “uma única declaração, sem nenhuma decisão tomada”.