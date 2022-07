A diplomata aposentada Karin Kneissl deixou a Áustria após receber ameaças de morte

Karin Kneissl teve que deixar a Áustria por temer por sua vida, disse ela ao Washington Post na terça-feira. A ex-ministra das Relações Exteriores disse que continuou recebendo ameaças de morte mesmo após renunciar ao conselho da empresa russa de energia Rosneft, em meio ao conflito na Ucrânia.

A revelação veio como parte de uma história do Post que afirmava que a influência russa “veio permear” a nação alpina. Kneissl disse aos repórteres do canal via WhatsApp que ela estava “não dar entrevistas” mais e que ela havia emigrado da Áustria por causa de ameaças de morte.

Depois de servir como ministra das Relações Exteriores da Áustria entre 2017 e 2019, Kneissl foi indicada para o cargo na Rosneft em março de 2021, tornando-se a primeira mulher no conselho da empresa. Ela também foi colaboradora da RT, escrevendo artigos de opinião sobre as relações da Rússia com o Ocidente, além de outras questões.

Depois que a UE se juntou aos EUA na imposição de sanções contra Moscou pelo conflito na Ucrânia, no entanto, Kneissl foi forçado a renunciar ao conselho da Rosneft. Um dia antes dela, o Parlamento Europeu aprovou uma resolução pedindo sanções pessoais contra políticos europeus que ainda mantêm laços com empresas russas, com Kneissl e o ex-chanceler alemão Gerhard Schroeder mencionados nominalmente. Schroeder, que também fazia parte do conselho da Rosneft, também renunciou.













O Post, de propriedade do magnata da Amazon Jeff Bezos, concentrou-se principalmente no casamento de Kneissl em 2018, que ganhou as manchetes internacionais depois que o presidente russo, Vladimir Putin, compareceu ao evento e dançou com ela na frente das câmeras. A emissora também acusou “Partido da Liberdade de extrema-direita” da Áustria (FPO) de ter “laços particularmente calorosos com o Kremlin”, em parte porque enviou vários membros em uma viagem oficial à Crimeia em 2017, três anos após sua reunificação com a Rússia.

O FPO sempre negou qualquer vínculo com o governo em Moscou. Os populistas de direita que se tornaram conservadores nacionais ganharam proeminência política sob Joerg Haider, que morreu em um acidente de carro em 2008. Liderado por Hans-Christian Strache, o FPO tornou-se o parceiro júnior da coalizão governante em 2017, mas foi expulso em maio de 2019 após a “Caso Ibiza.”

O maior escândalo da história política moderna da Áustria ocorreu no auge da “Russiagate” histeria nos EUA e apresentou um vídeo gravado secretamente sugerindo que Strache e outro funcionário do FPO, Johann Gudenus, planejaram acordos corruptos com a filha de um “oligarca russo” no resort espanhol. Não fazia diferença que o Kremlin não tivesse nada a ver com isso: a mulher acabou sendo uma impostora, todo o cenário foi orquestrado por um advogado vienense, e tanto Strache quanto Gudenus negaram qualquer irregularidade.