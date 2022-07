EUA e Irã explicam por que as negociações nucleares pararam – CMIO

Washington diz que o Irã está fazendo novas demandas, enquanto Teerã diz que os EUA não são confiáveis

As negociações para reviver o acordo nuclear de 2015 não avançaram porque o Irã introduziu demandas não relacionadas, disse o enviado especial dos EUA, Robert Malley, em entrevista na terça-feira. Enquanto isso, Teerã disse que estava apenas insistindo na remoção total do embargo dos EUA e garante que Washington não voltará a renegar o acordo, como fez em 2018.

Comentando as negociações indiretas entre os EUA e o Irã no Catar, que terminaram em um impasse na semana passada, Malley culpou Teerã em entrevista à Rádio Pública Nacional (NPR).

“Eles, inclusive em Doha, acrescentaram exigências que eu acho que qualquer pessoa olhando para isso seria vista como não tendo nada a ver com o acordo nuclear, coisas que eles queriam no passado”, disse. ele disse.

“A discussão que realmente precisa acontecer agora não é tanto entre nós e o Irã, embora estejamos preparados para isso. É entre o Irã e ele mesmo. Eles precisam chegar a uma conclusão sobre se estão preparados para voltar a cumprir o acordo”, disse. acrescentou Malley.

O Irã insistiu repetidamente que os EUA estão de costas e que Washington deve retornar ao acordo primeiro – incluindo a suspensão do “retrocesso” sanções – antes que Teerã possa cumprir suas limitações.













As conversações poderiam ser construtivas se os EUA mostrassem “seriedade e flexibilidade”, O ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amir-Abdollahian, disse a seu colega de Omã, Sayyid Badr Albusaidi, na segunda-feira, segundo a agência de notícias estatal IRNA.

O Irã está exigindo um mecanismo verificável para a remoção total das sanções dos EUA e garante de Washington que não sairá do acordo novamente, acrescentou Amir-Abdollahian.

O Plano de Ação Abrangente Conjunto (JCPOA) foi assinado pelo Irã, EUA, Rússia, China, Reino Unido, França e Alemanha em julho de 2015, e impôs limitações aos programas nucleares civis de Teerã para que eles não pudessem alcançar aplicações militares – em troca para alívio de sanções.

Enquanto o órgão de vigilância nuclear das Nações Unidas confirmou repetidamente que Teerã estava cumprindo o acordo por anos após a assinatura, o então presidente dos EUA, Donald Trump, retirou-se unilateralmente do pacto em maio de 2018 e reimpôs todas as sanções americanas anteriores. O Irã respondeu reduzindo gradualmente seus próprios compromissos sob o JCPOA, insistindo que retornará ao cumprimento total somente depois que as penalidades dos EUA forem retiradas.