Soros revela como salvar a democracia dos EUA — CMIO

Bilionário quer uma vitória democrata para derrotar o “extremista de extrema direita” Suprema Corte e Trump

A Suprema Corte dos EUA e o Partido Republicano de Donald Trump representam uma ameaça maior para os EUA do que a Rússia e a China e devem ser derrotados por qualquer meio necessário, disse o megadoador democrata George Soros em um editorial publicado em 4 de julho.

Soros, de 91 anos, já havia pedido uma mudança de regime na China e uma vitória rápida sobre a Rússia. Em seu último artigo de opinião sindicalizado, ele os chamou de “regimes repressivos” este “querem impor uma forma autocrática de governo ao mundo”. No entanto, ele argumentou, uma ameaça muito maior para os EUA vem da “inimigos internos da democracia”, que incluem “a atual Suprema Corte, que é dominada por extremistas de extrema direita, e o Partido Republicano de Donald Trump”. que os colocou lá.

Ecoando o presidente Joe Biden, Soros denunciou o tribunal pela decisão Dobbs do mês passado, que derrubou o precedente Roe v. Wade de 1973 quando se tratava de abortos. Ele disse que a lógica da decisão coloca em risco outros direitos reconhecidos pela Décima Quarta Emenda, “entre eles o direito à contracepção, casamento entre pessoas do mesmo sexo e direitos LGBTQ” mas possivelmente até o casamento inter-racial.

“Também está claro que este Tribunal pretende montar um ataque frontal ao poder executivo”, disse. Soros argumentou, apontando para as decisões sobre a autoridade da Agência de Proteção Ambiental, posse de armas e redistritamento. O denominador comum nos recentes veredictos do tribunal é “apoiar causas promovidas pelo Partido Republicano de Trump e enfraquecer ou banir causas favorecidas pelo Partido Democrata” ele insistiu.













A decisão de Dobbs é “parte de um plano cuidadosamente elaborado para transformar os EUA em um regime repressivo”, Soros escreveu, e a única maneira de detê-los é “tirar o Partido Republicano do cargo em um deslizamento de terra”, Soros argumentou. Os democratas atualmente controlam a Casa Branca e as duas câmaras do Congresso.

Republicanos “atacar nosso sistema de democracia de todos os ângulos”, Soros escreveu, acusando o partido de ter “empilhados” tanto a Suprema Corte quanto muitos tribunais inferiores com “juízes extremistas” e aprovar leis que “tornar a votação muito difícil” e “facilitar a subversão do sistema eleitoral” em nível estadual.

o “a sobrevivência da democracia nos EUA está gravemente ameaçada”, Soros concluiu, acrescentando que “Devemos fazer tudo o que pudermos para evitar isso”, incluindo entrar em contato com alguns republicanos que votaram em Trump, mas rejeitam sua “grande mentira” sobre a existência de irregularidades nas eleições de 2020. Isso, ele argumentou, era sobre “restabelecer um sistema político bipartidário funcional que está no centro da democracia americana”.

O bilionário húngaro investiu milhões para ajudar as causas democratas, desde as próximas eleições nacionais de meio de mandato até disputas de promotores em jurisdições importantes.