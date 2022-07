Rússia se torna o principal fornecedor de fertilizantes da Índia — CMIO

Moscou oferece produtos agrícolas a preços mais baixos do que China, Arábia Saudita, Marrocos e Jordânia

A Rússia se tornou o maior fornecedor de fertilizantes fosfatados da Índia devido a descontos em meio a sanções ocidentais relacionadas à Ucrânia, informou o The Indian Express na quinta-feira, citando fontes do setor.

De acordo com o relatório, nos últimos três meses, a Índia importou 350.000 toneladas de fosfato diamônico, ou DAP, um fertilizante que fornece às culturas agrícolas nutrição com fósforo durante todo o período de seu crescimento.

“As importações chegaram no momento certo, com o início do plantio para a estação chuvosa, que terá pico em julho”, afirma a publicação.

A produtora russa de fertilizantes PhosAgro ofereceu às empresas indianas um grande desconto em seus produtos, além de cobrir comissões bancárias para transferências de pagamentos. Como resultado, o custo do fertilizante russo para a Índia foi de US$ 920-925 por tonelada, o que é inferior aos preços oferecidos por outros fornecedores internacionais, incluindo China, Arábia Saudita, Marrocos e Jordânia.













De acordo com o relatório do Express, o preço oferecido pela Rússia coincide com o teto de preço que a Índia colocou recentemente nos importadores de fertilizantes. Também observa que a situação pode forçar outros fornecedores de fertilizantes a baixarem seus preços se quiserem manter sua participação no mercado indiano.

O único problema em relação às importações russas é o pagamento, que é um processo complicado agora que a Rússia é forçada a operar sob sanções. No entanto, fontes dizem que a indústria surgiu com “métodos inovadores” para resolver o problema.

“O risco neste caso teve que ser suportado pelo vendedor (PhosAgro), uma vez que os bancos não estavam dispostos a abrir cartas de crédito (para servir de garantia de pagamento) em nome dos importadores.

Os pagamentos eram então efetuados por transferência telegráfica para a conta do vendedor, mediante apresentação física dos documentos necessários (cópia da fatura, certificado de origem, conhecimento de embarque, apólice de seguro, etc.) de sete a dez dias após a expedição da carga. velejar,”, explicaram as fontes.

