Inflação na Espanha atinge máxima de 37 anos — CMIO

A Espanha registrou sua maior inflação desde abril de 1985, subindo para 10,2% em junho, ante 8,7% no mês anterior, mostraram dados preliminares do Instituto Nacional de Estatística (INE).

A leitura foi superior à previsão de 9,0% por analistas consultados pela Reuters.

Os dados do INE mostraram que o núcleo da inflação, que exclui os preços voláteis de alimentos e energia, subiu para 5,5% em relação ao ano anterior, de 4,9% no mês anterior, o maior desde agosto de 1993.

“As notícias das últimas semanas não são positivas… Os cortes na exportação de gás e petróleo da Rússia estão acelerando o aumento dos preços da energia”, disse. A ministra da Economia, Nadia Calvino, disse ao parlamento na semana passada, segundo a Reuters.

O INE indicou que o aumento recorde da inflação em Espanha se deveu principalmente ao aumento vertiginoso dos preços dos alimentos e dos combustíveis. Também a influenciar o aumento dos preços no consumidor nacional estão os custos dos hotéis, cafés e restaurantes, que subiram todos desde o ano passado, disse o INE.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Previsão de colheita ruim para a UE

O aumento do custo de vida na Espanha pressionou o governo. Na semana passada, o primeiro-ministro Pedro Sanchez aprovou uma segunda série de medidas, no valor de US$ 9,45 bilhões, em um esforço para controlar a inflação.

Aumento dos preços ao consumidor “mostrar a gravidade da situação e as medidas que estamos tomando são apropriadas”, o PM disse à rádio local Cadenza SERA.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT