A cada segundo, o alemão teme congelar neste inverno – enquete – CMIO

Metade dos cidadãos alemães diz temer a falta de aquecimento no próximo inverno devido à redução do fornecimento de gás russo e ao aumento da inflação na União Europeia, informou o Bild no domingo, citando os resultados de uma pesquisa realizada pelo Instituto de Novas Respostas Sociais (INSA ).

A pesquisa revelou que 75% dos entrevistados veem os recentes aumentos de preços como um fardo pesado, enquanto 50% disseram sentir que suas condições econômicas estão piorando. Em junho, a inflação na zona do euro atingiu 8,6%, marcando o nível mais alto desde a introdução da moeda única há mais de duas décadas.

Uma pesquisa separada conduzida pelo Instituto Econômico Alemão (IW) revelou que mais de 20 milhões de alemães se sentem ameaçados pela pobreza energética. Os resultados da pesquisa publicada pelo Die Welt no domingo mostram que em maio, um quarto da população alemã teve que gastar mais de 10% de sua renda familiar líquida em energia. No ano passado, a parcela dos afetados foi de 14,5%.

“O risco de pobreza energética aumentou enormemente”, Ralph Henger, economista de política habitacional do IW, disse. “Os preços galopantes da energia estão colocando uma pressão financeira cada vez maior sobre as famílias.”













No sábado, o presidente da Agência Federal de Redes, Klaus Mueller, pediu aos proprietários de casas e apartamentos que verifiquem e ajustem suas caldeiras a gás e radiadores para maximizar sua eficiência.

O apelo ocorre em meio a reduções drásticas no fornecimento de gás russo ao país através do gasoduto Nord Stream devido a problemas técnicos decorrentes das sanções ocidentais impostas a Moscou.

Além disso, a Rússia interrompeu o fornecimento de gás para Finlândia, Polônia, Bulgária, Orsted da Dinamarca, empresa holandesa GasTerra e gigante de energia Shell por seus contratos alemães – por se recusar a adotar o esquema de pagamento de gás por rublos introduzido por Moscou em resposta às sanções.

Na semana passada, a Nord Stream AG, operadora do oleoduto submarino, disse que fecharia ambas as seções da rota para reparos anuais de 11 a 21 de julho. A Gazprom, acionista majoritária da empresa, diz que a manutenção foi programada e acordada com todos os parceiros.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT