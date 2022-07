Alemanha registra primeiro déficit comercial em 30 anos — CMIO

Os custos das importações dispararam enquanto as vendas externas caíram para a economia orientada para a exportação

A queda nas exportações, juntamente com um aumento no custo das importações, causou um desequilíbrio comercial de € 1 bilhão (US $ 1,04 bilhão) na Alemanha em maio, mostram dados revelados na segunda-feira pelo Departamento Federal de Estatística (Destatis).

O primeiro déficit comercial em mais de três décadas ocorreu quando as empresas alemãs enfrentaram os custos crescentes das importações e uma demanda mais fraca no exterior por seus produtos em meio a perspectivas econômicas sombrias.

Em maio, as vendas internacionais registraram queda de 0,5%, enquanto as importações aumentaram 2,7%. Na comparação anual, as exportações e importações alemãs aumentaram 11,7% e 27,8%, para € 125,8 bilhões e € 126,7 bilhões, respectivamente.

Os dados do Destatis mostraram que as exportações do país para a Rússia aumentaram 29,4% para € 1 bilhão em maio em comparação a abril, mas caíram 54,6% em relação a maio de 2021. As importações da Alemanha da Rússia caíram 9,8% em maio em relação ao mês anterior.













As cadeias de suprimentos internacionais foram substancialmente prejudicadas pelos mais recentes bloqueios relacionados ao Covid da China, sanções contra a Rússia e o conflito na Ucrânia. Isso acarretou consequências significativas para a economia alemã dependente de exportações.

O custo das importações, incluindo alimentos, energia e peças de reposição usadas pelos fabricantes do país, subiu mais de 30% em maio em relação ao ano anterior, enquanto os preços que os exportadores alemães conseguiam cobrar aumentaram apenas cerca de metade dessa taxa.

“Não é tão surpreendente que as exportações estejam em declínio no ambiente atual”, Oliver Rakau, economista da Oxford Economics em Frankfurt, disse à Bloomberg. “Você tem que se concentrar nas importações e especialmente na evolução dos preços.”

