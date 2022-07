Revelado o principal importador de GNL russo da UE — CMIO

A França comprou a maioria das cargas de curto prazo em abril-maio, de acordo com o pesquisador de energia CREA

A França é o maior importador de gás natural liquefeito russo (GNL) este ano em todo o mundo, de acordo com um novo estudo do Centro de Pesquisa em Energia e Ar Limpo (CREA). Os dados mostram que as compras de curto prazo de GNL, petróleo bruto e derivados de petróleo do país valeram cerca de € 900 milhões (US $ 940 milhões) em abril-maio.

A Bélgica ficou em segundo lugar em termos de compras russas de GNL.

“Compradores europeus, na França, Bélgica e Holanda, compraram a maioria das cargas de curto prazo com desconto, comprando GNL e petróleo bruto no mercado à vista”. disse o relatório, acrescentando, “Essas compras ocorrem fora dos contratos pré-existentes, portanto, sempre representando uma decisão de compra ativa.”

A França recebe quase 17% de seu gás natural da Rússia por meio de conexões de rede com a Alemanha. No mês passado, no entanto, os suprimentos para a Alemanha através do gasoduto Nord Stream da Rússia foram reduzidos em 60% devido a problemas técnicos decorrentes de sanções ocidentais.

Segundo o jornal alemão Die Welt, a França enfrenta atualmente problemas no setor de energia. O trabalho de muitas usinas nucleares no país foi suspenso enquanto passam por manutenção. Ao mesmo tempo, existem apenas quatro terminais de GNL operando no país.

