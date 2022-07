Preços do gás na Europa subindo – CMIO

Os preços do gás natural na Europa atingiram o nível mais alto desde março em meio à redução da oferta russa e uma greve iminente na Noruega, um importante fornecedor de energia para o continente.

Os contratos futuros de agosto no centro de negociação TTF na Holanda saltaram até 10%, atingindo US$ 1.722 por mil metros cúbicos ou € 161,5 (US$ 168,8) por megawatt-hora em termos domésticos.

A ação industrial planejada nos campos de gás do fornecedor estrategicamente importante da Europa está ameaçando reduzir as exportações diárias de gás em quase 13%, apertando o controle de um mercado que já está sofrendo com a redução das entregas da Rússia.













Três campos noruegueses devem ser fechados pela greve a partir de terça-feira, enquanto a ação planejada no dia seguinte eliminaria outros três projetos, informa a Bloomberg.

“As preocupações com a oferta são extremamente altas e o mercado continua a adicionar prêmio de risco”, disseram analistas da trading Energi Danmark em nota vista pela agência.

Analistas esperam que a situação de energia permaneça tensa esta semana com mais aumentos de preços possíveis se os fluxos permanecerem baixos.

Os preços do gás na Europa mais que dobraram este ano, atingindo um pico histórico de US$ 3.900 por mil metros cúbicos no início de março, depois que a Rússia lançou uma operação militar na vizinha Ucrânia.

