Europa enfrenta Catch-22 na transição para energia verde – especialista – CMIO

Objetivos ambientais e resolver a crise do custo de vida podem ser incompatíveis no curto prazo, diz um professor de escola de negócios

O aumento dos preços da energia é um fator importante na disparada da inflação e dos preços dos alimentos em toda a Europa, disse o professor Samir Dani, da Keele Business School, ao Daily Express no domingo. O especialista alerta para uma ‘situação Catch-22’ no equilíbrio das metas climáticas do continente e na redução da inflação e dos preços dos alimentos, que estão ligados, em parte, aos preços do petróleo e do gás.

Um ‘Catch-22’ geralmente se refere a um paradoxo em que uma solução é negada pelo próprio problema.

“No momento, é uma situação de emergência, é a inflação por toda parte, está disparando em todos os tipos de efeitos dominó através da cadeia de suprimentos de alimentos, o que é fundamental, porque a comida é a principal mercadoria para todos”.

“Em termos de fabricação, pode levar a muitos empregos [loss] cenários, pode levar à fome, e todos os tipos de coisas que vêm através do processo … A energia tornou-se o domínio-chave para os principais problemas do mundo “ ele disse.

Inflação na zona do euro acelera

De acordo com Dani, a redução dos preços da energia é amplamente incompatível com os objetivos de combater as mudanças climáticas, resultando em um Catch-22.

Dani disse que os consumidores provavelmente terão que conviver com preços mais altos por enquanto se o mundo quiser atingir suas metas climáticas. “As pessoas podem ter que perceber que nos próximos 10 anos, os preços da energia, à medida que estamos nos redefinindo para uma economia verde ou geração de energia verde, podem levar tempo para cair.”

