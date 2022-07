Alemanha procura solução para resolver o problema do gás — CMIO

Estão em andamento negociações com o Canadá e a Comissão Europeia sobre maneiras de devolver peças cruciais para o gasoduto Nord Stream da Rússia

O Ministério Federal Alemão para Assuntos Econômicos e Ação Climática afirmou na segunda-feira que o país estava trabalhando em maneiras de devolver equipamentos russos para o gasoduto Nord Stream do Canadá.

“Nós abordamos a questão para o Canadá e também estamos em contato com a Comissão Europeia”, disse. a porta-voz do ministério, Beate Baron, disse em um briefing, recusando-se a comentar sobre o momento da conclusão das negociações.

No mês passado, a fornecedora de energia russa Gazprom anunciou que foi forçada a reduzir os fluxos de gás natural para a Alemanha através do gasoduto Nord Stream em 60%, porque as turbinas da Siemens de sua estação de bombeamento de Portovaya em Vyborg estavam presas em Montreal, onde foram enviadas para manutenção. As peças estão sob as sanções do Canadá à Rússia, e Ottawa diz que não pode devolvê-las sem violar as restrições.

A situação levou alguns países da UE a anunciar medidas de emergência destinadas a reduzir o uso de gás natural. Os temores de fornecimento pioraram após o anúncio do operador do gasoduto de que interromperia o fluxo de gás pela rota para obras anuais de reparo de 11 a 21 de julho.

