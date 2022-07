Ao mesmo tempo, o líder do partido alemão advertiu contra a especulação sobre um possível corte no fornecimento de gás pela Rússia.

Anteriormente, a empresa estatal russa Gazprom limitou o envio de combustível através do gasoduto Nord Stream (Corrente do Norte) devido à recusa do Canadá de devolver as turbinas construídas pela empresa alemã Siemens. Os representantes da corporação notaram que as turbinas não poderão ser enviadas de volta por causa das sanções antirrussas impostas por Ottawa.