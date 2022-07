Povo turco contra OTAN: na Turquia é lançada campanha para saída da Aliança Atlântica

“O povo turco está se rebelando contra a OTAN, que é contra a integridade e economia da nossa pátria! O Partido Vatan está ganhando terreno em todo o país. Saiamos da OTAN!”, escreveu em sua conta no Twitter o secretário-geral do partido, Ozgur Bursali.

Ao mesmo tempo, a mídia local salienta que a campanha de recolha de assinaturas tem sido recebida com “grande interesse” por parte da população local em cidades por todo o país. De acordo com o presidente provincial do Partido Vatan para Istambul, Cem Dikmen, “a demanda de abandonar a OTAN é a demanda do povo turco”, que “abrirá o caminho para relações boas” com os vizinhos do país.