Alberto Fernández e Cristina Kirchner se encontram depois de 1 mês para tratar de crise econômica

De acordo com fontes do jornal argentino La Nación, a possibilidade de pôr fim à crise política no país surgiu durante a conversa entre o chefe de Estado e sua vice ainda no domingo, quando por meio de ligação telefônica, como resultado de negociações entre a Casa Rosada e o Senado, Fernández e Kirchner chegaram a um acordo sobre quem ocuparia o cargo de ministro da Economia depois da renúncia de Martín Guzmán do cargo.