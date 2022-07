O Ministério das Relações Exteriores da França confirmou a morte de seu cidadão na Ucrânia

Anteriormente, a estação de rádio RTL informou que o segundo mercenário da França morreu de ferimentos recebidos durante o bombardeio na Ucrânia. Em março, Adrian D., de 20 anos, juntou-se à legião internacional formada pelas tropas ucranianas. Adrian foi ferido perto de Kharkov no início de junho no mesmo bombardeio que matou outro mercenário francês.

“Recebemos a triste notícia de sua morte. Expressamos nossas condolências à sua família, com quem os departamentos relevantes do Ministério da Europa e Relações Exteriores estão em contato”, disse um representante do Ministério das Relações Exteriores francês em um briefing em resposta a a pergunta de um jornalista sobre se Paris poderia confirmar a morte do mercenário francês Adrian D. na Ucrânia.