Na OTAN não há consenso relativamente ao que fazer com a Rússia . Todos concordam que não se deve permitir a Moscou ter sucesso em sua operação especial em Donbass, aponta a mídia.

Mas, pergunta o veículo, será que isso significa que a Rússia deve ser fisicamente derrotada no campo de batalha na Ucrânia, como o Reino Unido e a maioria dos países da Europa Central e do Leste Europeu insistem? Ou, continua o autor da publicação, seria suficiente se a situação se resolvesse de tal forma que Moscou não pudesse declarar claramente a sua vitória, como preferem os líderes da Alemanha?

“Por agora, esse debate parece abstrato. Mas, no momento em que Moscou insinuar que quer um cessar-fogo na Ucrânia, todas essas opiniões divergentes dentro da OTAN vão vir à superfície “, resume o The Guardian.

Recentemente, os líderes da OTAN aprovaram, na cúpula em Madri, o novo conceito estratégico da aliança até 2030, onde a Rússia é considerada aà segurança. Além disso, a OTAN confirmou oficialmente sua prontidão de integrar a Finlândia e a Suécia, após ambos os países terem concordado em cumprir as exigências da Turquia, país que de início se opôs ao seu ingresso.

O chanceler russo, Sergei Lavrov, afirmou no final de abril que as negociações sobre as garantias de segurança mostraram que nem a OTAN, nem os EUA, manifestaram qualquer desejo de considerar os interesses legítimos de segurança da Rússia.