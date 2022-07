ONU expressa preocupação com negociações do JCPOA

Em 2015, o Reino Unido, Alemanha, China, Rússia, Estados Unidos, França e Irã assinaram um acordo nuclear – o Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), que envolvia o levantamento de sanções em troca da limitação do programa nuclear iraniano. Em maio de 2018, o então presidente dos EUA, Donald Trump, retirou-se do JCPOA e restabeleceu as sanções contra Teerã. Em resposta, o Irã anunciou uma redução gradual em suas obrigações sob o acordo, renunciando às restrições à pesquisa nuclear, centrífugas e ao nível de enriquecimento de urânio.

As negociações foram realizadas em Viena para renovar o JCPOA e suspender as sanções de Washington contra Teerã. Em dezembro de 2021, as partes chegaram a um acordo sobre dois projetos de acordos, nos quais o lado europeu incluía as posições do Irã. O porta-voz iraniano Bagheri Kyani disse que as negociações estão indo bem, mas o porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Ned Price, avaliou o progresso em Viena como modesto, instando Teerã a levar a questão a sério. Com o retorno das partes às suas capitais no final de março, as negociações foram suspensas. O Ministério das Relações Exteriores iraniano culpa o governo dos EUA por isso. A última rodada de negociações do JCPOA foi realizada na capital do Catar, Doha, nos dias 29 e 30 de junho.