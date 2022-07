EUA devem refletir em como lidar com seus próprios problemas, diz Global Times

O dia 4 de julho foi marcado pelas celebrações do Dia da Independência dos Estados Unidos, data em que as Treze Colônias declararam sua separação do Império Britânico e, desde então, considerada o dia nacional no país. Mesmo assim, nas vésperas do feriado, a mídia norte-americana estava cheia de notícias bastante controversas, tais como a morte do motorista negro Jayland Walker, baleado pela polícia por pelo menos 60 vezes, e o caso de uma vítima do estupro de dez anos, que teve que viajar de Ohio para Indiana para fazer um aborto.