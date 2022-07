Mike Pompeo admite que vai concorrer à presidência dos Estados Unidos

Em uma conferência do Economist em Atenas, quando perguntado se ele concorreria como republicano mesmo que Donald Trump também concorresse, Pompeo não descartou, dizendo que qualquer decisão seria tomada no início de 2023.

Pompeo foi secretário de Estado no governo Trump de abril de 2018 a janeiro de 2021, antes de chefiar a CIA.

Segundo ele, a segurança é condição para a prosperidade e, no momento em que foi perdida, desenvolveu-se no mundo uma situação de desafios extremamente elevados.

Falando sobre a situação na Ucrânia, Pompeo observou que o Ocidente como um todo não esgotou suas possibilidades “para impedir a agressão russa”, entre outras coisas, no setor de energia.

Pompeo também observou que a Rússia agiu na Ucrânia em ambos os casos – no conflito atual e com a Crimeia – quando havia democratas no governo dos EUA.