Exército dos EUA arrisca perder liderança global se melhoria militar não for acelerada, diz portal

Ela aponta que a dissuasão convencional e a liderança global do Exército dos EUA vão desaparecer se o tempo for continuamente desperdiçado em desejos incertos para um amanhã igualmente duvidoso .

Se o Pentágono está avaliando a possibilidade de possuir capacidades revolucionárias de combate em 2027, então é um problema aqui e agora, já que da elaboração do conceito ao planejamento, à aprovação do Congresso, à compra em escala e à entrega do armamento aos combatentes é um processo que pode demorar de três a cinco anos, e é no melhor dos cenários.