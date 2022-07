Comitê de Investigação abriu casos depois que jornalistas russos foram feridos pelas Forças Armadas ucranianas

“O Comitê de Investigação da Rússia iniciou dois processos criminais com base em um crime nos termos da parte 1 do artigo 356 do Código Penal da Federação Russa (maus tratos à população civil, uso de meios e métodos proibidos em um conflito armado ), sobre os fatos do bombardeio das forças de segurança ucranianas no território da República Popular de Donetsk, em que jornalistas de canais de TV russos foram feridos”, diz o relatório.