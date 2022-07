EUA revelam nova arma destinada a combater mísseis hipersônicos da China e Rússia

A ideia pode parecer ficção científica, mas os documentos do orçamento de Pentágono indicam que a tecnologia está passando da comunidade científica do Pentágono para os serviços militares, avança jornal.

“Plataformas de altitude elevada ou muito elevada têm muitos benefícios por sua autonomia na posição, capacidade de manobra e também flexibilidade para múltiplas cargas”, explicou Tom Karako, pesquisador sênior do Programa Internacional de Segurança e diretor do Projeto de Defesa de Mísseis no Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais.

Politico ressalta que, nos últimos dois anos, o Departamento de Defesa dos EUA gastou cerca de US$ 3,8 milhões (R$ 20,2 milhões) em projetos desta natureza e planeja gastar US$ 27,1 milhões (R$ 144,2 milhões) no ano fiscal de 2023 para continuar a trabalhar em vários projetos, segundo os documentos do orçamento.