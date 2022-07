Ataques aéreos israelenses contínuos na Síria são 'categoricamente inaceitáveis', alerta Moscou

“Em 2 de julho, aviões de guerra israelenses dispararam vários mísseis contra alvos na província de Tartus, na República Árabe da Síria. Segundo relatos, dois civis ficaram feridos como resultado do ataque aéreo. Danos graves foram causados à infraestrutura civil. Mais uma vez enfatizamos que os ataques israelenses em andamento no território sírio são categoricamente inaceitáveis”, disse Zakharova no comunicado.

O ataque de sábado seguiu-se ao ataque israelense do mês passado ao Aeroporto Internacional de Damasco , que causou sérios danos ao aeródromo e aos edifícios do terminal e forçou o Ministério dos Transportes a suspender temporariamente todos os voos de e para a capital. Tanto a Rússia quanto o Irã condenaram esse ataque, que foi o segundo ataque israelense no aeroporto desde maio.

Israel raramente comenta ataques aéreos individuais contra seu vizinho, mas reconheceu ter realizado “centenas” de ataques contra a Síria na última década, com autoridades e a mídia às vezes justificando a agressão apontando para a presença de forças “iranianas” ou “apoiadas pelo Irã” (ou seja, do Hezbollah libanês) no país.

No mês passado, o Wall Street Journal informou que as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) coordenou “alguns” de seus ataques aéreos na Síria com o Comando Central dos Estados Unidos, a entidade unificada responsável por todas as operações militares dos EUA no Oriente Médio. Os EUA ocupam cerca de um terço dos territórios do nordeste da Síria, ricos em petróleo e alimentos, juntamente com seus aliados curdos sírios, forçando a nação autossuficiente em energia e grãos a depender da Rússia e do Irã para assistência alimentar e combustível.