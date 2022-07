'OTAN tem propiciado 2 últimas guerras na Europa: na Iugoslávia e Ucrânia', diz ex-eurodeputado

“Com o fim da União Soviética e a seguinte ‘autodissolução’ do Pacto de Varsóvia, a Organização do Tratado do Atlântico Norte deveria ter se dissolvido também porque tinha sido criada contra a URSS. […] Ficou sem inimigo, então teve que se engajar em outros conflitos, contra outros rivais”, afirmou Couso, citando como exemplo a invasão do Iraque, os ataques contra a antiga Iugoslávia e Sérvia, bem como as intervenções no Afeganistão, Líbia e Síria.