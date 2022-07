Trump pode anunciar candidatura para 2024 em breve – mídia – CMIO

O ex-presidente dos EUA está considerando anunciar uma candidatura à reeleição este mês

O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, está considerando se deve anunciar sua candidatura presidencial de 2024 mais cedo, mesmo antes das eleições de meio de mandato de novembro, informou o New York Post no sábado, citando fontes. Outros relatos da mídia sugeriram que isso poderia acontecer ainda este mês.

De acordo com uma pessoa próxima a Trump, falando ao NYP, “há discussões sobre um lançamento antecipado”com alguns planos sobre o assunto sendo delineados. “Não há detalhes, mas as pessoas estão se preparando”, a fonte da saída adicionada. “Eles estão lançando as bases.”



СNN e o New York Times informaram que o anúncio pode ocorrer ainda este mês. Trump aparentemente chocou seus assessores ao dizer que ele pode revelar seus planos de concorrer ao cargo nas mídias sociais, sem aviso prévio, de acordo com a reportagem do Times.

É provável que o ex-presidente confirme sua candidatura à reeleição da Flórida, lar do governador Ron DeSantis, outro candidato em potencial e possível principal rival republicano de Trump, informou o The Daily Telegraph no sábado citando fontes.

Embora se diga que muitos republicanos dão as boas-vindas à possível candidatura de Trump à reeleição, há temores de que tal anúncio desvie a atenção das eleições de meio de mandato marcadas para novembro, ou mesmo constitua “uma ameaça direta à democracia” A reportagem do New York Times sugeriu na sexta-feira.













O presidente dos EUA, Joe Biden, rival democrata de Trump na última eleição, confirmou seu plano de participar da corrida presidencial de 2024 no ano passado. No entanto, alguns democratas questionaram se ele deveria concorrer ao cargo uma segunda vez. De acordo com uma reportagem do New York Times no mês passado, os funcionários do partido estão frustrados com a luta do titular para cumprir sua agenda.

Trump deu várias dicas sobre seus planos para 2024. No final de janeiro, falando com um “Salve a América Rally” no Texas, ele indicou que “vamos recuperar aquela linda, linda casa que por acaso é branca… Vamos recuperar a Casa Branca.”

As perspectivas de Trump para uma segunda corrida à presidência são reforçadas por sua vantagem inicial sobre Biden em um confronto hipotético em 2024, de acordo com uma pesquisa recente do Emerson College. A pesquisa, realizada no final de junho, colocou o apoio ao 45º presidente em 44%, com Biden atrás de 39%. Na próxima eleição, Trump terá 78 anos e Biden terá quase 82.